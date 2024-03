Milan "da matti" con lo Slavia: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Un Milan "da matti", come scrive questa mattina in prima pagina la Gazzetta dello Sport, quello che si è visto ieri sera in campo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Prestazione che ha portato in dote quattro gol ai rossoneri ma che allo stesso tempo ne ha fatti incassare due in superiorità numerica dal 26' e in casa, con la possibilità di chiudere ogni discorso ieri svanita. A Praga servirà una prestazione da grande squadra e con i nervi saldi. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani che questa mattina sono usciti in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola, come detto: "Milan da matti". Poi prosegue: "Slavia in dieci più di un'ora ma ne fa due. San Siro fischia poi è Leao a inventare il 4-2 di Pulisic. Il Corriere dello Sport concede maggiore spazio al poker della Roma sul Brighton di De Zerbi e commenta solamente il risultato di San Siro scrivendo: "Il Milan batte lo Slavia 4-2". Tuttosport invece titola restituendo la reazione di molti tifosi milanisti dopo la serata di ieri: "Milan: fiuuu!". Nel sottotitolo aggiunge: "I rossoneri pasticciano e rischiano con lo Slavia in 10. Poi è 4-2". Il QS titola: "Milan, quattro baci all'Europa".