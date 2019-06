Per Donnarumma si prospetta un’altra estate caldissima. Come riporta La Gazzetta dello Sport, chi lo ha visto negli ultimi giorni lo ha trovato molto tranquillo e racconta che, se fosse per lui, non si muoverebbe da Milano. L’amore per la città e per la maglia rossonera, infatti, è concreto e reale. Non resta che osservare quale piega prenderà la trattativa con il Paris Saint-Germain.