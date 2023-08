Milan, dubbi in difesa. Tuttosport: "Se non è perfetto dietro balla troppo"

Il Milan ha subito 8 gol in 10 gare di precampionato, mantenendo inviolata la sua porta solamente in occasione delle partite contro Lumezzane ed Etoile du Sahel. Tuttosport oggi lancia l'allarme sul reparto difensivo: "Milan, avanti tutta? Se non è perfetto dietro balla troppo". Può sembrare evidente un'affermazione di questo genere ma effettivamente è il tarlo che più starà consumando Stefano Pioli in questi giorni che lo separano dall'esordio in campionato.

Il passaggio al 4-3-3 dà molta più pericolosità offensiva ma allo stesso tempo toglie equilibrio: l'obiettivo è cercare di trovare un assetto che possa permettere ai rossoneri una maggiore copertura. Con le nuove ali iper offensive, si aprono spazi per inserimenti di mezzali e terzini che lasciano spesso il fianco scoperto alle ripartenze avversarie.