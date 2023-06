Milan e Inter assaltate, Repubblica: "Perduta la Champions, Milano è un discount"

MilanNews.it

Il cammino in Champions League è stato esaltante sia per Inter che per Milan ma oggi, nelle prime settimane di mercato, sta presentando un conto che forse non era stato preventivato: l'assalto ai valori delle milanesi. La Repubblica oggi titola: "Perduta la Champions, Milano è un discount". Senza la vittoria della Champions nè di Inter nè di Milan, ora i gioielli dei due club sono ammirati e bramati da tutti: Tonali in 48 ore è stato venduto per 80 milioni al Newcastle, mentre lato nerazzurri si sacrificherà Brozovic per cercare di trattenere Barella. E siamo solo a giugno....