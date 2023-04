Milan e Inter in semifinale di Champions, la Stampa: "Milano torna di moda"

MilanNews.it

"Milano torna di moda", così oggi La Stampa titola cavalcando ancora l'onda di entusiasmo per Milan e Inter che si sono qualificate alle semifinali di Champions League e si sfideranno per un posto nella finalissima del 10 giugno a Istanbul. Negli ultimi vent'anno le due squadre milanesi sono passate da una presenza costante e spesso dominante in Europa sotto la proprietà dei grandi mecenati Berlusconi e Moratti a un decennio di incertezza e continui cambi proprietari che, con l'arrivo dei grandi fondi internazionali è finito: sia Inter che Milan hanno vinto il campionato e ora sono tornati avanti anche in Europa e si trovano una di fronte all'altra per la resa dei conti.

Questo può essere un punto di vera ripartenza.