Milan e Inter vincono, ma ora è tempo di Champions. La Gazzetta: "Derby ti voglio"

MilanNews.it

"Derby ti voglio", apre con questo titolo la Gazzetta dello Sport questa mattina. I rossoneri, dopo due pareggi consecutivi, tornano al successo contro la Lazio: un 2-0 che riporta certezze in casa Milan, ma senza Leao: c'è ottimismo per le sue condizioni. Quarta vittorie consecutive, invece, per l'Inter di Inzaghi; momento magico per i nerazzurri, che arrivano da favoriti all'Euroderby.