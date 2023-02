Milan e Monza con la difesa a 3, Ordine sul CorSport: "La formula che Silvio non ama"

MilanNews.it

Franco Ordine, questa mattina, scrive un pezzo sulle colonne del Corriere dello Sport sull'utilizzo della difesa a tre che accomuna sia il Milan che il Monza, prossime avversarie domani in Brianza. Il titolo però è eloquente: "La formula che Silvio non ama". Il filo conduttore tra rossoneri e biancorossi è chiaro e si chiama Silvio Berlusconi. In passato, con Zaccheroni sulla panchina rossonera, il vecchio e storico presidente aveva esposto le sue perplessità riguardo alla difesa a tre proposta dall'allenatore rossonero dell'epoca. Oggi Berlusconi si è convinto grazie a Palladino che la linea a 3 non è per forza sintomo di un atteggiamento rinunciatario e i risultati danno ragione al Monza, squadra che è tra le più in forma di tutto il campionato. Ironia della sorte, anche il Milan è passato recentemente alla difesa a tre e domani le due squadre si affronteranno a specchio proprio sotto gli occhi di Silvio Berlusconi che un tempo non avrebbe gradito e oggi invece osserverà compiaciuto.