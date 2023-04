Milan e Napoli, Empoli e Lecce prima della Champions. CorSera: "Trappole per grandi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Milan e Napoli sono ormai vicine alla tanto attesa sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Prima, però, le due squadre avranno un impegno di campionato rispettivamente contro Empoli e Lecce. Due avversarie alla portata ma, come riportato dal Corriere della Sera, da non sottovalutare. Il Milan non deve ripetere gli errori commessi di recente contro le cosiddette piccole, per esempio facendo solo 1 punto nelle sfide contro Salernitana e Udinese.