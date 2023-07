Milan e Tolosa, via libera per giocare in Europa. Ma ci sono delle condizioni

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto anche sulla prossima partecipazione in Europa del Milan, che era stata messa in dubbio (ma mai veramente in pericolo) dalla questione della multiproprietà con il Tolosa. Il titolo recita: "Arriva il via libera per i rossoneri in Champions". Tutti contenti con i rossoneri che saranno in Champions e il Tolosa in Europa League. I club dovranno rispettare delle condizioni: in particolare sono vietati i trasferimenti tra i due club fino al 2024 e anche le forme di cooperazione come attività di scouting o simili.