Milan, ecco dove può migliorare Romagnoli

Romagnoli è uno dei migliori difensori italiani, ma ha ancora ampi margini di crescita. Nella scorsa stagione, il capitano ha offerto un rendimento sostanzialmente positivo, ma può e deve migliorare in certi aspetti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad esempio, può salire di livello nelle situazioni in cui le distanze tra i reparti s’allargano: ogni tanto va in difficoltà se puntato "uno contro uno" in velocità. Dettagli su cui intervenire, ascoltando anche i consigli di Maldini.