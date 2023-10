Milan, emergenza infortuni. Gazzetta: "Una pioggia di guai: Kalulu out 4 mesi e senza Pellegrino la difesa è ai minimi"

Si allunga la lista degli infortunati in casa rossonera, in particolare in difesa dove al momento ci sono a disposizione solo due centrali, vale a dire Thiaw e Tomori (dalla Primavera salirà il giovanissimo Simic). In merito a questo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Una pioggia di guai: Kalulu out 4 mesi e senza Pellegrino la difesa è ai minimi". Lo stop più grave è quello di Kalulu che forse dovrà operarsi e dovrà restare fuori 4 mesi. Frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro invece per Pellegrino, il cui rientro dovrebbe avvenire a metà dicembre.