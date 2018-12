Milan flop, La Gazzetta dello Sport: "Gattuso è spalle al muro"

La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sul momento delicatissimo dei rossoneri, autori di un’altra prestazione da dimenticare stavolta contro il modesto Frosinone. "Milan flop, Gattuso è spalle al muro", titola la rosea, che aggiunge: "Rino sempre più solo: battere sabato i ferraresi può non bastargli. Niente gol da 4 partite in A: non accadeva da 34 anni. Le idee Donadoni, Wenger, Guidolin".