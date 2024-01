Milan fuori dalla Coppa Italia, Tuttosport: "Le scelte di Pioli non pagano"

Non pagano le scelte di Stefano Pioli, che cambia il suo Milan per la partita contro l'Atalanta in Coppa Italia e ne esce con le ossa rotte, sconfitto ed eliminato dalla Coppa Italia, uno degli obiettivi rimasti. I rossoneri non vincono la Coppa da ventuno anni e senza più l'Inter il trofeo nazionale era diventato un obiettivo, che il Milan però ha fallito, dopo l'eliminazione in Champions League. Al centro della discussione alcune scelte di Pioli, che non hanno pagato e anzi, hanno snaturato tatticamente la squadra, creando un pizzico di confusione come scrive Tuttosport. Il Milan non gira e l'Atalanta punisce, volando in semifinale.

Per salvare la stagione una grande Europa League e la Champions

All'undici di gennaio la stagione del Milan sembra già senza molto altro da dire. I rossoneri sono fuori dalla Champions, distanti dalla vetta della classifica e delusi per quanto accaduto. Solo un grande percorso in Europa League e la qualificazione alla prossima Champions potrebbero salvare la stagione della squadra di Stefano Pioli, che però registra un altro fallimento e alimenta un clima rigido a San Siro, che ieri ha fischiato la squadra dopo l'eliminazione.