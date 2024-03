Milan, futuro ed Europa League: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Siamo nella vigilia della sfida dell'andata degli ottavi di finale di Europa League che il Milan domani sera alle 21, presso lo stadio di San Siro, giocherà contro lo Slavia Praga. Un appuntamento importantissimo per i rossoneri che vogliono andare avanti in Europa e cercare di dare l'assalto alla vittoria nella seconda competizione europea, che manca in bacheca. Il percorso potrebbe dire tanto anche del futuro del Milan che dovrà essere di costruzione e di discernimento sulla sorte di Stefano Pioli. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport offre in taglio laterale una riflessione ampia che prende Milan e Juventus che devono capire come ricostruire dopo il distacco abissale subito dall'Inter: "Arrivare secondi non basta", titola la rosea. Che poi aggiunge: "Juve e Milan, così non va. Pensano già al futuro, ecco i piani per risalire". Il Corriere dello Sport si limita a ricordare l'impegno di domani sera: "Il Milan aspetta lo Slavia Praga". Tuttosport invece non parla di Milan ma propone un titolo sui cugini dell'Inter: "Inter non ne hai bisogno". Nel sottotitolo: "Una lunga e oggettiva serie di episodi arbitrali favorevoli ai nerazzurri, lanciati verso uno scudetto strameritato". Infine c'è anche il QS che in taglio basso scrive: "Milan al bivio, ecco perché Pioli non può sbagliare".