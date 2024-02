Milan, futuro in bilico. CorSport: "Pioli e il destino incerto"

Così non va. Il Milan non esce dal limbo, manca il sorpasso sulla Juventus al secondo posto e si lecca le ferite dopo il pesante ko di Monza di domenica sera. Sul banco degli imputati non può non esserci anche Stefano Pioli, come scrive il Corriere dello Sport, colpevole di uno scellerato turnover che mette ancora una volta in discussione il suo futuro in rossonero. Il secondo posto a fine anno sarebbe visto di buon occhio dalla proprietà, così come l'Europa League potrebbe diventare la scialuppa di salvataggio di Pioli, che resta però con il futuro incerto.

Il tecnico sotto esame

Con il ritorno del doppio impegno il Milan torna sotto esame. Nella prima parte di stagione gli infortuni hanno minato il cammino dei rossoneri, che non hanno saputo tenere testa alle due partite in una settimana. Il secondo posto non è arrivato e ora anche il terzo non è così sicuro, con l'Atalanta che corre e sale a -7 dai rossoneri. Domenica lo scontro diretto che potrebbe chiudere la corsa Champions o riaprire clamorosamente la battaglia per il quarto posto. Che segnerebbe il destino di Pioli.