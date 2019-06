C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Milan, Maldini blinda l’erede: Romagnoli non si tocca", titola la rosea, che aggiunge: "Capitano incedibile". La società milanista, dunque, non ha alcuna intenzione di rinunciare ad Alessio, considerato una delle colonne della squadra.