Dopo diversi giorni di attesa, oggi potrebbe essere il giorno giusto per l'annuncio di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Lo riferisce questa mattina Tuttosport spiega che dopo aver rivoluzionato l'organigramma societario in via Aldo Rossi sono pronti a nominare ufficialmente il sostituto di Rino Gattuso sulla panchina rossonera.