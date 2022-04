Milan, grosso guaio in attacco. CorSera: “I numeri sono una sentenza, due gare di fila senza gol”

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere della Sera si occupa della corsa scudetto e sottolinea come il Milan abbia un grosso guaio in attacco. I numeri sono una sentenza: due partite di fila senza segnare sono un pessimo segnale. “Sta mancano qualcosa sulla trequarti” è la convinzione dell’ex rossonero Massimo Ambrosini, che individua il problema nello scarso stato di forma delle mezzepunte: Leao sembra tornato lo svagato giocherellone dei suoi esordi, Diaz si dribbla da solo, Saelemaekers e Messias si danno il cambio ma di questi tempi in due non ne fanno uno. Il risultato è che Giroud, per quanto si dia da fare, finisce per restare troppo solo. Nessuno è arrivato in doppia cifra: Ibrahimovic, Giroud e Leao sono a quota 8 centri. Manca un bomber. Ma se prima compensavano centrocampisti e mezzepunte, ora qualcosa s’è inceppato.