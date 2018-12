Milan-Ibra, La Gazzetta dello Sport: "Pausa aspettando l’Uefa"

La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sul possibile ritorno a Milano, sponda rossonera, di Zlatan Ibrahimovic. "Milan-Ibra, pausa aspettando l’Uefa", titola la rosea alla luce dei recenti sviluppi sulla trattativa. Ma non solo: la Gazzetta, sempre in prima pagina, pone l’accento su mister Rino dopo le frecciate rifilategli dal suo predecessore sulla panchina milanista: "Gattuso irritato da Montella fa parlare i numeri (per ora)".