Milan, Ibra pensa al rientro. Tuttosport: "In campo per tagliare un altro record"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'era di Zlatan Ibrahimovic non è ancora finita. Il giocatore rossonero, infatti, si sta allenando duramente per tornare in campo da protagonista. Lo svedese non ha intenzione di riapparire tanto per farlo, ma vuole esserci da vero campione. Il rientro è previsto per il 14 febbraio, data in cui si disputerà la sfida di Champions tra Milan e Tottenham, ma è probabile che Ibra riesca ad anticipare i tempi ed esserci anche per il derby del 5 febbraio. Quel che è certo è che toccherà un alto record: sarà il giocatore di movimento più anziano ad aver calcato un terreno di gioco in Serie A e in Champions League, come analizza Tuttosport.