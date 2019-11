Milan, idea Mandzukic in caso di no da parte di Ibra

Tra i giocatori che lasceranno la Juventus a gennaio c’è anche Mandazukic. La sua valutazione è di 12 milioni, ma la Juventus sarebbe disposta a cederlo per una cifra decisamente più bassa. Il croato si è messo in attesa del Manchester United, ma ci sono anche altri club interessati. Come riporta Tuttosport, l’attaccante piace anche a Borussia Dortmund e Milan, con i rossoneri che potrebbero bussare alla porta della Juve se ricevessero un no da Ibrahimovic.