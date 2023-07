Milan, ieri il giorno di Romero. Tuttosport: "Visite, firma e numero 18"

La giornata di ieri, in casa rossonera, è stata dedicata quasi esclusivamente a Luka Romero, classe 2004 argentino arrivato a parametro zero dopo due stagioni alla Lazio in cui ha trovato poco spazio complice anche la giovanissima età. Il quasi 19enne ha svolto visite mediche e idoneità prima di recarsi a Casa Milan per la firma su un contratto quadriennale.

Romero vestirà la maglia numero 18 e ha anche già fatto le prime dichiarazioni ufficiali da giocatore del Diavolo: QUI. Il giocatore sarà già a disposizione di Pioli a partire dal raduno del 10 luglio.