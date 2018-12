Milan, il Corriere della Sera: "Gattuso blinda Higuain"

Da Londra arriva l’ultima voce che coinvolge Higuain, ovvero lo scambio per gennaio (difficile) con Morata del Chelsea. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che si sofferma sulla possibile operazione di mercato. Lo vuole fortissimamente Sarri - si legge - potrebbe volerlo Elliott, potrebbero accettarlo i due giocatori, ma non è detto lo voglia il Chelsea. E bisognerebbe chiedere se lo vuole la Juve. Di sicuro non pare d’accordo Gattuso. "Mi tengo stretto il Pipita - ha dichiarato Rino - e poi il Chelsea non prende giocatori trentenni".