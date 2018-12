Milan, il Corriere della Sera: "Gattuso candida Higuain"

Se è vero che il mea culpa per una figuraccia che passerà alla storia è doveroso, Gattuso, dopo quattro giorni di processi e a poche ore dalla sfida col Bologna, rintuzza gli attacchi e risponde. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che aggiunge: il primo destinatario è il Pipita, il cui nervosismo ostentato in campo è direttamente proporzionale alla sua recente scarsa efficacia. "Ho parlato con Higuain - ha dichiarato Rino in conferenza stampa - è lui il primo deluso. Abbiamo bisogno dei suoi gol, ma la priorità è il suo apporto di esperienza e leadership". Poi certo se l’argentino si sbloccasse, visto che non segna da 6 partite, sarebbe meglio.