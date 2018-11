Milan, il Corriere della Sera: "Operazione risalita"

C’è spazio anche per la vittoria dei rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere della Sera. "Milan, operazione risalita", titola il noto quotidiano milanese, che aggiunge sempre in taglio alto: "Battuto il Genoa, ora è in zona Champions". Il CorSera approfondisce l’argomento nelle sue pagine interne: "Milan in quota. Un lob di Romagnoli al 92’ piega il Genoa. I rossoneri conquistano 6 punti in 4 giorni e agguantano la Lazio al quarto posto".