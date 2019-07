Milan, il Corriere della Sera titola: "Cutrone, addio amaro"

Un addio amaro. Cutrone - scrive il Corriere della Sera - non fa nulla per nascondere il suo stato d’animo mentre sta lasciando il Milan, la società dove è cresciuto ed esploso, per trasferirsi al Wolverhampton. "Deluso? Beh, avete visto anche voi. Io non ho nulla da dire. Leggere i messaggi dei tifosi del Milan mi ha fatto effetto, vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo, gli auguro il meglio". Cutrone passa al Wolverhampton per 18 milioni più 5 di bonus.