Milan, il Corriere della Sera titola: "Ultima chance per Piatek"

Contro il Bologna, Pioli si affiderà nuovamente a Piatek. Viene da chiedersi se non sarebbe il caso di provare Leao titolare - osserva il Corriere della Sera - anche solo per pungerlo nell’orgoglio il pistolero. Secondo l’allenatore milanista “non esiste un caso Piatek”, ma è una balla e lo sa anche lui. Ad ogni modo questa fiducia sa di ultima chance: se il polacco dovesse andare in bianco anche al Dall’Ara, diventerebbe indifendibile.