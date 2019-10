Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle vicende che riguardano la panchina rossonera. "Il Milan divorzia da Giampaolo", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge in taglio alto: "Trattativa con Spalletti e Pioli". È corsa a due, dunque, con l’ex Fiorentina in vantaggio sul tecnico di Certaldo.