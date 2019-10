Milan, il Corriere della Sera: "Vittoria per respirare"

"Vittoria per respirare", titola il Corriere della Sera in prima pagina, evidenziando così l’importanza del successo di ieri per il Milan e il suo allenatore. Il noto quotidiano approfondisce l’argomento nelle pagine interne: "C’è vita al Milan", si legge. E ancora: "Domato il Genoa, ma succede di tutto: Reina dalla papera che lancia i liguri al rigore parato nel finale". I rossoneri chiudono in svantaggio il primo tempo, ma poi rimontano nella ripresa: "Decisivi gli ingressi di Paquetà e Leao".