Milan, il Corriere dello Sport: "Ansia Higuain, ma punta Max"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Ansia Higuain, ma punta Max", titola in taglio basso il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Salta il Betis, vuole sfidare la Juve. Oggi esami decisivi". Il Pipita, dunque, non prenderà parte alla trasferta europea di Siviglia, ma farà di tutto per esserci domenica prossima a San Siro in occasione della gara di campionato contro la Juventus. Gonzalo ha giusto un sassolino da togliersi.