Milan, il Corriere dello Sport: "Calhanoglu dal cantiere"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - in prima pagina - pone l’accento sul Milan, dopo la vittoria di ieri contro il Brescia. "Calhanoglu dal cantiere", titola il noto giornale sportivo della Capitale, che aggiunge: "Piatek è un caso". Lasciato inizialmente in panchina per far posto ad André Silva, il pistolero è entrato in campo nella ripresa ma non è riuscito a sbloccarsi nonostante tre ottime occasioni da gol.