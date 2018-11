Milan, il Corriere dello Sport: "Da smontolivo a Montolivo"

L’edizione odierna del Corriere della Sport, in prima pagina, dedica spazio ai rossoneri, di scena questa sera (fischio d’inizio alle 20:30) sul campo dell’Udinese. "Da smontolivo a Montolivo", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Il Milan a Udine in emergenza, Gattuso richiama l’ex capitano". Il CorSport, sempre in prima pagina, riporta anche una dichiarazione dell’allenatore milanista in merito alla questione Montolivo: "Non è mai stato fuori rosa".