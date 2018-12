Milan, il Corriere dello Sport: "Gazidis time"

"Gazidis time". È il titolo che leggiamo stamane sulla prima pagina del Corriere dello Sport dopo l’incontro di ieri in via Aldo Rossi tra il neo amministratore delegato rossonero, il manager Ivan Gazidis, e i direttori dei principali media. "Nella sede del Milan - scrive ancora in taglio alto il noto quotidiano sportivo della Capitale - alla scoperta del nuovo ad anglo-sudafricano: grandissime ambizioni, nuovo stadio e uno sviluppo dell’academy".