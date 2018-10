Milan, il Corriere dello Sport: "Gelo su Gattuso"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sul delicato momento di mister Rino. "Milan, gelo su Gattuso", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Ringhio sempre più isolato. I tifosi lo hanno abbandonato e la società non lo difende". C’è da dire che il club non ha dato un ultimatum all’allenatore, ma è chiaro che i prossimi risultati saranno decisivi per il suo futuro: in caso di sconfitta con la Sampdoria, la posizione di Gattuso si complicherebbe ulteriormente.