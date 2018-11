Milan, il Corriere dello Sport: "Grana Biglia: fuori fino a gennaio"

C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Milan, grana Biglia: fuori fino a gennaio", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, evidenziando così la gravità della perdita per la squadra di Gattuso. L’argentino, infatti, è uno dei pilastri della formazione milanista, un giocatore imprescindibile nello scacchiere tattico di Rino. Sarà dura, per il Milan, sostituire Biglia.