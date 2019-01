Milan, il Corriere dello Sport: "Higuain ha deciso"

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: "Higuain ha deciso". Titola così, in prima pagina, il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Addio al Milan a un passo, il Pipita vuole il Chelsea. Si intensificano i contatti sull’asse Milano-Londra, la contropartita è Morata". Spazio anche alle gare in programma oggi: "Rieccoli!", scrive il Corriere dello Sport sempre in prima pagina. "La Coppa Italia - si legge - ci restituisce il calcio. Dopo due settimane di sosta finalmente si torna in campo".