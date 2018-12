Milan, il Corriere dello Sport: "Il prezzo di Ibra"

C'è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che pone l’accento sul possibile ritorno in rossonero di Ibrahimovic. "Il prezzo di Ibra", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "L’acquisto di Zlatan penalizzerebbe il talento di Cutrone, un gol ogni 113 minuti". Con l’arrivo dello svedese inevitabilmente si ridurrebbero gli spazi per il giovane bomber milanista, che sta facendo grandi cose dal suo approdo in prima squadra.