Milan, il Corriere dello Sport: "Il pugno di Elliott"

"Milan, il pugno di Elliott". È il titolo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica spazio in prima pagina alle vicissitudini della società di via Aldo Rossi. "Nel fondo americano - aggiunge il noto quotidiano sportivo della Capitale - si moltiplicano le perplessità sulla gestione della società rossonera. In dubbio anche il ruolo di Gazidis. Caccia a nuovi soci, non si esclude l’ipotesi della cessione".