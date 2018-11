Milan, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Godin!"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina al club rossonero. "Milan Godin", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Colpo Leonardo, ha in mano il pilastro dell’Atletico. Il difensore uruguaiano ha il contratto in scadenza e non intende rinnovarlo. Può firmare a gennaio e arrivare a giugno". Stando all’indiscrezione, dunque, la società milanista avrebbe già bloccato il centrale 32enne, il quale potrebbe arrivare a costo zero il prossimo giugno.