Milan, il Corriere dello Sport: "La notte della verità"

Anche il Corriere dello Sport, in prima pagina, evidenzia l’importanza della sfida di questa sera in Spagna per i rossoneri di Gennaro Gattuso. "Milan, la notte della verità", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Europa League: a Siviglia col Betis (ore 21) si gioca il passaggio del turno". Una vittoria, infatti, consentirebbe alla squadra milanista di tornare in testa al Gruppo F. In caso di sconfitta, invece, Cutrone e compagni potrebbero ritrovarsi al terzo posto.