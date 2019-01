Milan, il Corriere dello Sport: "Lo schiaffo di Rino"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, si sofferma sulle vicende del club rossonero. "Lo schiaffo di Rino", titola il noto giornale sportivo della Capitale, che aggiunge, sempre in taglio alto: "Ore 15, Milan a Marassi. Gattuso non convoca Higuain e tuona: ‘La situazione è brutta, non ci siamo mai allenati così male’". Il tecnico, dunque, è preoccupato in vista della gara con il Genoa, sfida fondamentale per la corsa al quarto posto. Con una vittoria, infatti, i rossoneri riacciufferebbero la zona Champions scavalcando le due romane.