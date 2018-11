Milan, il Corriere dello Sport: "Niente sconto per Higuain"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sul club rossonero dopo la mancata riduzione della squalifica del Pipita: "Niente sconto per Higuain", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Confermate le due giornate mentre Ibra lancia messaggi: ‘Il Milan? Certo che mi piace’". Dal campo al mercato, dunque: i vertici di via Aldo Rossi sono concentrati sulla stagione (domani la sfida alla Lazio) ma nel frattempo lavorano in vista della sessione di gennaio.