Milan, il Corriere dello Sport: "Piatek-Suso al test dello United"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sull’amichevole dei rossoneri contro il Manchester, in programma in serata a Cardiff (è l’ultimo impegno della squadra nell’ICC 2019). "Piatek-Suso al test dello United", titola di spalla il noto quotidiano sportivo della Capitale, evidenziando l’importanza della partita per alcuni singoli, come il "pistolero"” (ancora a secco di gol) e lo spagnolo (sempre al centro di voci di mercato).