Milan, il Corriere dello Sport: "Porte chiuse per Correa"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per le strategie di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Porte chiuse per Correa", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "L’Atletico chiede 50 milioni". Le pretese dei Colchoneros sono giudicate eccessive dalla dirigenza milanista, che non ha intenzione di svenarsi per l’acquisto del giovane argentino.