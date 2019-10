Milan, il Corriere dello Sport: "Scossa Pioli"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sui rossoneri in vista della gara odierna. "Scossa Pioli", titola il noto giornale sportivo della Capitale, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciata ieri in conferenza stampa dall’allenatore milanista: "Più rabbia. In campo gente orgogliosa". Il mister, dunque, vuole una squadra più determinata. Ancora il CorSport: "Il Milan stasera con la Spal. Il tecnico pensa ad alcuni cambi".