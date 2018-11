Milan, il Corriere dello Sport: "Serve qualità"

Il Corriere dello Sport in edicola stamane pone l’accento sulle strategie delle squadre italiane in vista del calciomercato invernale. "Ecco come le 20 di A preparano il mercato", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Il Napoli ha bisogno di due esterni e di un bomber tipo Cavani, all’Inter manca una testa pensante, al Milan serve qualità, alla Roma un mediano. E la Juve? Alla Juve non manca niente".