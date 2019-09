Milan, il Corriere dello Sport titola: "Giampaolo incassa la fiducia"

Anche il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina ai problemi del Milan, reduce dall’ennesimo scivolone in questo inizio di stagione. "Giampaolo incassa la fiducia", titola di spalla il noto giornale sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Maldini spinge per dargli tempo: solo un crollo con la Fiorentina sarebbe fatale. Boban perplesso". In via Aldo Rossi, dunque, non tutti sarebbero d’accordo sulla conferma dell’allenatore.