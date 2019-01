Milan, il Corriere dello Sport titola: "Paquetà è pronto"

"Milan, Paquetà è pronto". È il titolo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina si sofferma sul giovane talento milanista, primo (e fin qui unico) acquisto dei rossoneri in questo mercato di gennaio. "In Supercoppa il debutto", riferisce il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "L’abbraccio di Gattuso al brasiliano, a Gedda vuole mandarlo in campo". Paquetà, dunque, potrebbe fare il suo esordio il suo esordio nella super sfida con la Juventus.