Milan, il CorSera commenta: "Ripartire subito col Newcastle diventa un obbligo"

vedi letture

A due giorni dalla cinquina incassata dall'Inter e alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Newcastle, il Corriere della Sera titola così sul Milan questa mattina in edicola: "Ripartire subito col Newcastle diventa un obbligo". Nel primo allenamento post derby, ieri a Milanello, l'umore non era dei migliori, come è normale che sia.

La dirigenza ha confermato la fiducia in Pioli: al primo momento di difficoltà, dopo un'estate in cui si è cambiato moltissimo, non si può pensare di allontanare l'allenatore. Sicuramente il tecnico sarà il primo a cui sarà chiesta una reazione domani pomeriggio contro il Newcastle.