Milan, il CorSport è sicuro: "Romero, l'intesa è vicina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Luka Romero, 18enne argentino che ha ancora due settimane di contratto con la Lazio, è l'ultimo in ordine di tempo a essere uscito per il mercato del Milan. Questa mattina il Corriere dello Sport titola con sicurezza: "Romero, l'intesa è vicina". Secondo l'indiscrezione ci sarebbero già stati almeno tre incontri tre le parti in gioco con il giocatore che è un pallino di Moncada. Se dovessero essere raggiunti gli accordi con il giocatore non è escluso che poi possa essere girato in prestito.